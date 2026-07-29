/Swiggy ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ; ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು, ಆ್ಯಪ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ (Swiggy) ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಸಂಘ, ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕುರಿತು ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಫರ್ಗಳ ಹೊರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಆರೋಪಗಳೇನು?
ಸಂಘದ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ವಿವಿಧ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. “ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಚಿತ” ಎಂಬಂತಹ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅದರ ಹಣ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಆರ್ಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಆಹಾರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಂಘದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪಾವತಿಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಆರೋಪ
ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಸಂಘ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಘ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ.
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