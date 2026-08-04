/ಬೆಂಗಳೂರು–ಕಣ್ಣೂರು ನಡುವೆ KSRTC ನೂತನ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಸೇವೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (KSRTC) ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರು ನಡುವೆ ಹೊಸ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ (Non-AC Sleeper) ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೇರಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.
ಮಡಿವಾಳದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:36ಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಹೊರಡಲಿದೆ
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಡಿವಾಳದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:36ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಶಾಂತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂಗೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚಾರವಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರು–ವಿರಾಜಪೇಟೆ–ತಲಶ್ಶೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚಾರ
ಬೆಂಗಳೂರುದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಈ ಬಸ್ ಮೈಸೂರು, ಹುಣಸೂರು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ, ಇರಿಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತಲಶ್ಶೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಣ್ಣೂರು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಈ ಮಾರ್ಗವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೂರು ತಲುಪಲಿದೆ
ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬಸ್ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೂರು ತಲುಪಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹850
ಬೆಂಗಳೂರು–ಕಣ್ಣೂರು ನಡುವಿನ ಈ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹850 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು–ಕಣ್ಣೂರು ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಸೇವೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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