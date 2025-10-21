English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bengaluru
  • ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಸೂ*ಸೈಡ್ : ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ?

ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಸೂ*ಸೈಡ್ : ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ?

ಅವರು ದೂರದ ಊರಿಂದ ಕೂಲಿ ಹರಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಕಣ್ರಿ. ಆದರೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತೊ ಎನೊ ಆ ಇಬ್ಬರು ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ್ರು ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆಗ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಘನಘೋರ ದೃಶ್ಯ... ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾದ್ರು ಏನು ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 21, 2025, 09:23 PM IST
ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಸೂ*ಸೈಡ್ : ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಜೋಡಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ್ರಂತೆ, ಆದರೆ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ತಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಒರಿಸ್ಸಾ ಮೂಲದ ಸೀಮಾ ನಾಯಕ್(25) ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಪಾತ್ರ(23) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಜೋಡಿ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಕಲ್ಲುಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು. ರಾಕೇಶ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೀಮಾ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಳು. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಅನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಈ 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ!

ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಾಗಲು ತಟ್ಟಿದ್ರು ತೆಗೆಯದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸೀಮಾ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜಿಗಣಿ ಪೋಲಿಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ರಾಕೇಶ್ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ನಂತೆ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರವೂ ಸಹ ಸೀಮಾ ಜೊತೆ ರಾಕೇಶ್ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದ. ರಾತ್ರಿ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಸೀಮಾ ಮಲಗಿದ್ರೆ, ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸೀಮಾ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ರಾಕೇಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡು ಸೀರೆಯನ್ನ ತುಂಡರಿಸಿದ್ದಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ದಾಖಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ! ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ..   

ರಾಕೇಶ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಸೀರೆಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಗಣಿ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಹರಸಿ ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬಂದು ದುಡಿದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಕೂಡಿಕ್ಕಿ ನಂತರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಸಹ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಜೋಡಿ ಅದು ಯಾರ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಠಿಗೊ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ . ಇನ್ನೂ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

