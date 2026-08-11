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ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು… ಪತ್ನಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಪತಿಯ ದುರಂತ ನಿರ್ಧಾರ

Father killed 2 Daughter: ಅವರು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಆಡಿ, ನಲಿದು, ಕಲಿತು ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು.ಆದರೆ ತಂದೆಯ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರನ್ನು ಮಸಣ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ ತಂದೆ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್, ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೀರಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 11, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:35 PM IST
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು… ಪತ್ನಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಪತಿಯ ದುರಂತ ನಿರ್ಧಾರ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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