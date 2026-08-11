/ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು… ಪತ್ನಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಪತಿಯ ದುರಂತ ನಿರ್ಧಾರ

Father killed 2 Daughter: ಅವರು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಆಡಿ, ನಲಿದು, ಕಲಿತು ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು.ಆದರೆ ತಂದೆಯ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರನ್ನು ಮಸಣ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ ತಂದೆ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್, ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೀರಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.
ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂದು, ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು,
ಘಟನೆಯ ಭೀಕರತೆ ನೋಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ನಾಗವಾರ ಮೂಲದ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂಬಾತ, ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ 10 ವರ್ಷದ ಶೇಕ್ ಜೋಯಾ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ಶೇಕ್ ಜೆಹರಾಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶವರ್ ಗೆ ನೇಣು ಬೀಗಿದುಕೊಂಡು ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಶವರ್ ಆತನ ತೂಕಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕೂಗಾಟ, ಚಿರಾಟ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೂಮ್ ಬಳಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್ನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆತ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಬರೆದಿರುವ ಡೆತ್ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯ ನಡತೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಾವು ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಈತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಅನಾಹುತ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಿಸುತ್ತೆ.\