/ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡ! ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ದಂಡದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (BMRCL) ಕೂಡ ಹೊಸ ದಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದಂಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ₹25,000ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಂಡ?
1. ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಇಳಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಓಡುವುದು
ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಜಿಗಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೃತ್ಯ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ₹5,000 ರಿಂದ ₹25,000ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
2. ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ದುರ್ಬಳಕೆ
ಬೇರೆಯವರ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಬಳಸುವುದು, ನಕಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ₹5,000 ರಿಂದ ₹25,000ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
3. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ
ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ರೈಲಿನೊಳಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರೆ ₹5,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ರೀಲ್ಸ್, ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಕುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಸ್ತುಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ₹2,500 ರಿಂದ ₹10,000ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
5. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸುವುದು
ಮೆಟ್ರೋ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವವರಿಗೆ ₹10,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ
ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಜಗಳ ಮಾಡುವುದು, ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಉಗುಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ₹2,500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
7. ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ
ಪಟಾಕಿ, ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ₹2,500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದಂಡ ಹೆಚ್ಚಳ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲಾನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಇಳಿಯುವುದು, ರೀಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ, ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಂಡದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು
* ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ.
* ರೈಲು ಅಥವಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.
* ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.
* ಜೋರಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಕಿ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ.
* ಮೆಟ್ರೋ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.
* ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಡಿ.
* ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋಗೆ ತರಬೇಡಿ.
* ಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ.
ಹೊಸ ದಂಡದ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.