ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ.. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪೊಲೀಸ್‌ ಗೈಡ್‌ ಲೈನ್ಸ್‌ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬಿಡಿ..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನ್ಯೂಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ್, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ನೀಲಾದ್ರಿ ರೋಡ್, ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
1) ಫೋಲಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ – 4
2) ವಾಚ್ ಟವರ್ಗಳು – 78
3) ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ – 164
4)ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು – 46
5) ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು – 55
6) ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ – 37
7) ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ – 10,122
8) ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ – 2,436
9) ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪಡೆಗಳು (88 ಪ್ಲಟೂನ್ ) – 1,936
10) ಸಿ.ಎ.ಆರ್ ಪಡೆಗಳು (21 ಪ್ಲಟೂನ್ ) – 168
11) ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು – 3,341
12) ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ – 916
13) ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ – 400
14) ಸಿ–ಸ್ವಾಟ್ – 4
15) ಕಮಾಂಡೋ ಟೀಂ – 3
16) ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ – 2
17) ಕುದುರೆ – 246
18) ಶ್ವಾನ ದಳ – 249
ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ವಿಲ್ಹಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ 31 ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸ್ಥಳಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 31 ರ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ತುರ್ತು ಸೇವಾ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೀಗಿದೆ.
ಎಂಜಿ.ರಸ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮೆಯೋ ಹಾಲ್ ಬಳಿಯ ರೆಸಿಡೆಸ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ.
ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯA ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಒಪೇರಾ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ.
ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಟ್ರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ.
ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಆಶೀರ್ವಾದಮ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಮೆಯೋ ಹಾಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ.
ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಬಿ.ಐ) ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ.
ರೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ.
ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ (ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವರೆಗೆ) ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಆದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರೋ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ , ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿರೋದಂತು ನಿಜ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.