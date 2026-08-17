ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭರದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 220.15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1.60 ಕಿ.ಮೀ ಫುಟ್ಪಾತ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಲಿಕೇಶಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ಟ್ಯಾನರಿ ರಸ್ತೆಯ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 1 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಾಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿಸ್ನಿಂದ 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ವರೆಗೆ 0.60 ಕಿ.ಮೀ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜೆಸಿಬಿ, 10 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 32 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 15 ಅಂಗಡಿಗಳು, 26 ತಳ್ಳುಗಾಡಿಗಳು, 18 ಎಸಿ ಶೀಟ್/ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳು, 17 ಮೆಟ್ಟಿಲು-ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, 14 ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, 9 ಟನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 577 ಅನಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿಗಳು, 738 ತಳ್ಳುಗಾಡಿಗಳು, 1,685 ಎಸಿ ಶೀಟ್/ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳು, 1,520 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ 1,572 ಜಾಹೀರಾತು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ 1,922.20 ಟನ್ ಜಲ್ಲಿ-ಮಣ್ಣು ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾಳಾಗಿದ್ದ 8 ಕಿ.ಮೀ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ದುರಸ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.