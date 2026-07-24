ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜುಲೈ 7 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಾಲಿಕೆ ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಮೊದಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿ, ವೀಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದ ಜಿಬಿಎ, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಲೀಕರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಲೀಕರು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಿ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಏನು?
ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಸಿಗದೇ ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಐನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ.. ಆದ್ರೆ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತಿತ್ತು. ಮೊದಲು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಅಂಟಿಸಿ 7 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 7 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ಜಿಬಿಎಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ..
- ವಾಹನಗಳನ್ನ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ
- 5 ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ..
- ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಜಿಬಿಎ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
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