/ಏರಿಯಾ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ.. ವ್ಹೀಲಿಂಗ್‌ ಪುಂಡರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ನಗರ!

Bengaluru Peenya Brindavan Nagar: ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದ ಏರಿಯಾ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪುಂಡರು ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪುಂಡರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಲೋವರ್ ಧರಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಬರುವ ಈ ಪುಂಡರ ಕೃತ್ಯವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹುಚ್ಚಾಟ ಮೆರೆಯೊ ಇವರು, ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲದು ಅಂತಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಣ್ಯದ ಬೃಂದಾವನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವ ಗೋಪಿ ಮತ್ತು ನಂಜುಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಏರಿಯಾ ಜನರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಪುಡಿ-ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಪುಂಡರು..
ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೃಂದಾವನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಲೇಔಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಗೋಪಿ ಮತ್ತು ನಂಜುಂಡ ಎಂಬ ಈ ಪರೋಡಿಗಳು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ, ಗಾಂಜಾ ಸೇವಿಸಿ ಬೈಕ್ ಹತ್ತಿ ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬರೋರು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ. ನೋ.. ವೇ ಚಾನ್ಸೆ ಇಲ್ಲಾ. ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏರಿಯಾದ ಜನ್ರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುವ ಇವರು, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಏರಿಯಾ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಪುಂಡಾಟವನ್ನು ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸಾಮಿಗಳು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಮೂರರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಗಾಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಆದ್ರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಪುಂಡರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಖಾಕಿ ಎನ್.ಸಿ.ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪುಂಡರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಏರಿಯಾ ಜನರ ನಿದ್ದಗೆಡಿಸಿರುವ ಈ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.