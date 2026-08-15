/Bengaluru: ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್‌, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ; ಯುವಕರ ಪುಂಡಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ ಖಾಕಿ!

Peenya Crime: ಅವರಿಬ್ಬರು ಖತರ್ನಾಕ್ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳು. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹವಾ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಟ ಕೊಡೋದೆ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಬಂದು ಹಾವಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೂ ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ಪುಂಡರು ಸದ್ಯ ಖಾಕಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾವಳಿ ಇಡ್ತಿದ್ದ ಪುಂಡರು ಅಂದರ್..
ಹೌದು, ಈ ಘಟನೆ ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೃಂದಾವನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಲೇಔಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೊ ಗಗನ್ ಹಾಗೂ ನಂಜುಂಡ ಎಂಬ ಈ ಪರೋಡಿಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಗಾಂಜಾ ಸೇವಿಸಿ ಬೈಕ್ ಹತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಬಂದು ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಏರಿಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡೋದೆ ಅವರ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿ ಏರಿಯಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸರು
ಆದ್ರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೀಣ್ಯ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಗಾಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ. ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೊಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಾಮುತ್ತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಪೋಷಕರ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೃತ್ಯದ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಡಾನ್ ಗಳಂತೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇನೆ ಹೇಳಿ, ಡಾನ್ಗಳಂತೆ ಮೆರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರೋ ಇಂತಹ ಕೀಚಕರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೊಂದುದಿನ ಇವರೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕವಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ.