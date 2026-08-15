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Bengaluru: ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್‌, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ; ಯುವಕರ ಪುಂಡಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ ಖಾಕಿ!

ಅವರಿಬ್ಬರು ಖತರ್ನಾಕ್ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳು. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹವಾ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಟ ಕೊಡೋದೆ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಬಂದು ಹಾವಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 15, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:05 PM IST
Bengaluru: ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್‌, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ; ಯುವಕರ ಪುಂಡಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ ಖಾಕಿ!

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Prajwal B

Prajwal B

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