Bengaluru pink lines Metro: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ 7.5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಶಾಸಕ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮೆಟ್ರೋ ಎಂಡಿ ಪಿ.ಸಿ. ಜಾಫರ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೌಡರು ಜಯದೇವ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಲೇನಾ ಅಗ್ರಹಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ
"ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ 7.5 ಕಿ.ಮೀ. ಕಲೇನಾ ಅಗ್ರಹಾರ-ತಾವರೆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ" ಎಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗಡುವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಾನು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದರು.
'ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯಂತಹ ಮೂರ್ಖ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಇಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಗರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.