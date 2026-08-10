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Bengaluru Illegal Immigrants: ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಮೆಗಾ ಆಪರೇಷನ್; 58 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ, 105 ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಲಾಕ್!


Bengaluru Police: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Bengaluru) ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸವಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ "ಆಪರೇಷನ್ ಮುಕ್ತ" ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ  ಒಳನುಸುಳಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 10, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:40 PM IST
Bengaluru Illegal Immigrants: ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಮೆಗಾ ಆಪರೇಷನ್; 58 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ, 105 ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಲಾಕ್!

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Prajwal B

Prajwal B

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