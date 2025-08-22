ರಾಜಧಾನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಳು ಸ್ಥಿತಿ: ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ–ಡಿಸಿಎಂ ಫೋಟೋ ಪೂಜೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆಡ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ, ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿಗಳನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸೋ ಭರದಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಟಿ ಜನರನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದಂತಾಗಿದ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಮರುಜೀವ ಪಡೆದಿವೆ. ನಾಯಂಡಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆ ಫುಲ್ ಅದ್ವಾನ ಎದ್ದೋಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದ ಗುಂಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತ ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿದು; ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಕೇವಲ ನಾಯಂಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯೊಂದಲೇ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಮರೂಪಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಸಾವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಗುಂಡಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿ ಸರೀ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇನೆ ಇರಲಿ.. ಅತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ರಾಜಧಾನಿಯ ಜನರು ಡೆಡ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ನರಕ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಾಗಲಿ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳ ಶಮನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರೋದು ಒಂದೇ ವಾರದ ಮಳೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಮಳೆಗಾಲ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದ್ದು ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಯಾವ ಅವಾಂತರಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ.