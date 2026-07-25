Bengaluru Power Cut: ಇಂದು ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ನೋ ಕರೆಂಟ್‌'! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

Bengaluru: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ (Bengaluru) ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಸ್ಕಾಂ (BESCOM) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ 4 ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಜುಲೈ 25 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 26 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪವರ್ ಕಟ್ (Power Cut) ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಸ್ಆರ್ಟಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತಾವರೆಕೆರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಜನರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 25 (ಶನಿವಾರ) ರಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್!
ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ: ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆ, ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿಗೃಹ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಿಮ್ಸ್, ಬಿ.ವಿಕೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರೋಡ್, ಆರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಎಸ್.ಪಿ ರೋಡ್, ಟೌನ್ ಹಾಲ್, ಜೆಸಿ ರೋಡ್, ಮಿನರ್ವಾ ಸರ್ಕಲ್, ಕೆಜಿ ರೋಡ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್, ಗೋರಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆನ್ನಿಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಆರ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಗರ, ಮಾಗಡಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಬಿಎಎಮ್ಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಲೇಔಟ್, ಹೊಯ್ಸಳ ಸರ್ಕಲ್, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಗರ, ನ್ಯೂ.ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಬಂಡೇಮಠ, ವಲೇಗರಹಳ್ಳಿ, ಸರ್.ಎಂ.ವಿ ಲೇಔಟ್, ವಲೇಗರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
ಜುಲೈ 26 ರಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್?
ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 26 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ 66/11 ಕೆ.ವಿ.ಸಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್, ಪುಲಿಕೇಶಿನಗರ, ವಸಂತನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.