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Bengaluru Power Cut: ಇಂದು ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ನೋ ಕರೆಂಟ್‌'! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

No Electricity: ಬೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪವರ್‌ ಕಟ್‌ (Power Cut) ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 25, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:13 PM IST
Bengaluru Power Cut: ಇಂದು ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ನೋ ಕರೆಂಟ್‌'! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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