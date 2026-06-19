ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಭರ್ಜರಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪನಗರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಿ ಖಾತೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎ ಖಾತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
60% ಹಣ ಉಳಿತಾಯ:
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಎ ಖಾತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಈಗ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 2ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ʼಬಿʼ ಖಾತಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ʼಎʼ ಖಾತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಈ ಮೊದಲು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಶುಲ್ಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ʼಬಿʼ ಖಾತೆಯಿಂದ ʼಎʼ ಖಾತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 23.08.2026 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡೆಯ ದಿನಾವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಜಿಬಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ʼಬಿʼ ಖಾತಾದಿಂದ ʼಎʼ ಖಾತಾಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ:
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ- ಜಿಬಿಎ, ʼಬಿʼ ಖಾತಾದಿಂದ ʼಎʼ ಖಾತಾಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮೇ 15ರಿಂದ 100 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರನ್ವಯ ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2026ಕ್ಕೆ ಈ ಗಡುವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ʼಬಿʼ ಖಾತಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೌಲ್ಯದ 5% ಬದಲು 2% ಶುಲ್ಕವನ್ನಷ್ಟೇ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ʼಬಿʼ ಖಾತಾದಿಂದ ʼಎʼ ಖಾತೆಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನುಇ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಾಗರಿಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
BBMPeAasthi.karnataka.gov.in/BtoAKhata ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯುಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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