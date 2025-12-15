ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೈಕೋಪಾತ್‌ ಬಂಧನ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ, ಬೈಕನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಜೋರಾಗಿ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ವಿಕೃತ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ರೋಡ್ಬ್ರೇಕ್ನಿಂದ ವೇಗ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಇದಲ್ಲದೇ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಈತ ಎಸಗಿದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.. ಇಷ್ಟು ದಿನವಾದ್ರೂ ಯಾರೂ ದೂರು ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಧೈರ್ಯಗೊಂಡು ಮತ್ತೇ ಅದೇ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨ರಂದು ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಸೈಕೋಪಾತ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ.. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಬೈಕ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ.. ಈ ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಆತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ..
ಆಗ ತಕ್ಷಣವೇ 112ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಆರೋಪಿ ಹೆಸರು ವಿನೋದ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ..