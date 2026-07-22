/ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫ್? ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ 2026 ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ನಿಮಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಬಹುದು.
ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2026 ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ:
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ (B.PAC) ಇದೀಗ ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ , ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನೊಳಗೊಂಡ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ.
142 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ B.PAC ಸಮೀಕ್ಷೆ:
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, 142 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ 58 ರಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ, ಬೆಳಕಿನ ಅಭಾವದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 479 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 142 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 37 ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ 6 ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಚ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇ 58ರಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯಗಳು ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಶೇ 42 ರಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಶೇ 9 ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನುಳಿದವುಗಳು ಅಂಗವಿಕಲರ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು..
* ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ.
* ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
* ಕೇವಲ 23 ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಕರಿದ್ದಾರೆ.
* ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 9% ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಅಂಗವಿಲರ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು:
* ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ 37 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
* ಜಿಬಿಎ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿ ಏಕೀಕೃತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.
* NGO ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗ್ಬೇಕು
* ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು
* ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. * ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕು.
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