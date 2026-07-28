/ವಾಸಯೋಗ್ಯ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ; ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ನಗರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 2020ರ Ease of Living Index ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು, 2026ರ ಹೊಸ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
2020ರಲ್ಲಿ 66.70 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
2020ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-10 ನಗರಗಳು
2020ರ Ease of Living Index ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು 66.70 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಪುಣೆ (66.27), ಅಹಮದಾಬಾದ್ (64.87), ಚೆನ್ನೈ (62.61), ಸೂರತ್ (61.73), ನವಿ ಮುಂಬೈ (61.60), ಕೊಯಮತ್ತೂರು (59.72), ವಡೋದರಾ (59.24), ಇಂದೋರ್ (58.58) ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ (58.23) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದವು.
2026ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲು
2026ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ, ತಿರುಪತಿ, ಚಂಡೀಗಢ, ಠಾಣೆ, ರಾಯ್ಪುರ, ಇಂದೋರ್, ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ಭೋಪಾಲ್ ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಏಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿತು?
ನಗರದ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ನಗರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ನಗರದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಐಟಿ ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕೈಗೆಟುಕದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ನಗರ ಆಡಳಿತದ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ
ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದ ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಜೀವನಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮೂಲಭೂತ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.
Ease of Living Index ಎಂದರೇನು?
Ease of Living Index ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (Ministry of Housing and Urban Affairs) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ನಗರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಎಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
ನಗರ ಆಡಳಿತ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಾರಿಗೆ, ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಭದ್ರತೆ, ಪರಿಸರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ Citizen Perception Survey ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ
2020ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ನಗರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು, 2026ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-10 ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು ನಗರ ಯೋಜನೆ, ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕವೇ ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
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