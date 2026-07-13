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ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳ ಸಾ*ವು; ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ.. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ನಗರ?

ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆದಷ್ಟು  ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
 

Written ByBhimappa
Published: Jul 13, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:36 AM IST
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳ ಸಾ*ವು; ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ.. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ನಗರ?
Image Credit: ಕೃಪೆ; AISource: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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