/ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳ ಸಾ*ವು; ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ.. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ನಗರ?

Bengaluru ranks 2nd in road accidents pedestrian: ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೂರಿವೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಸದ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಪಾದಾಚಾರಿ ಸಾ*ವುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತ ಶ್ರೇಣಿ (Rank) ಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕದ ವಿಷಯ ಎನ್ನಬಹುದು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನಗರ ಇದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,184 ಪಾದಾಚಾರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1,216 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಅಪಘಾತದದಲ್ಲಿ 246 ಪಾದಾಚಾರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 1039 ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಪಾದಾಚಾರಿಗಳ ಸಾವಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಈ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,321 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪಾಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.