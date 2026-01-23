English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bengaluru
  • ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ..!

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ..!

ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಆಗ್ತಿರೋದೇ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ವರದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 23, 2026, 08:19 AM IST
  • ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಐಟಿಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು..!
  • ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ..!
  • ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ..!

Trending Photos

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ 4,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕ!
camera icon12
Business success story
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ 4,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕ!
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪತ್ನಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನೇ ಕದ್ದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಈ ನಟ! ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon6
ayushmann khurrana wife Tahira Kashyap was diagnosed with cancer
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪತ್ನಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನೇ ಕದ್ದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಈ ನಟ! ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
camera icon6
ind vs nz 1st t20i
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷವಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲಾ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ಬೇಡಿ..
camera icon5
Amla Side Effects
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷವಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲಾ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ಬೇಡಿ..
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ..!

ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಟಿಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..? 2025ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವದರಿ ಆಧರಿಸಿ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ : ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಆಗ್ತಿರೋದೇ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ವರದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ವರದಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ..?

* ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ – ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿಟಿ (ಮೆಕ್ಸಿಕೋ)
* ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ – ಬೆಂಗಳೂರು (ಭಾರತ)
* ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ -  ಡಬ್ಲಿನ್ (ಐರ್ಲೆಂಡ್)

ಭಾರತದ ಇರತ ನಗರಗಳ ಸ್ಥಾನ..!

* ಪುಣೆ - 5ನೇ ಸ್ಥಾನ
* ಮುಂಬೈ 18ನೇ ಸ್ಥಾನ
* ನವದೆಹಲಿ 23ನೇ ಸ್ಥಾನ
* ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 29ನೇ ಸ್ಥಾನ
* ಜೈಪುರ 30ನೇ ಸ್ಥಾನ
* ಚೆನ್ನೈ 32ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ?

ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

* ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಮಟ್ಟ ಶೇ.74.4ರಷ್ಟಿದೆ
* 2024ರಲ್ಲಿ ಶೇ.72.7ರಷ್ಟು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇತ್ತು
* ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕಿಮೀ ಕ್ರಮಿಸೋಕೆ 41 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
* ಸಂಜೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕಿಮೀ ಕ್ರಮಿಸೋಕೆ 45 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
* 15 ನಿಮಿಷಗ ಕ್ರಮಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ದೂರ 4.2 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
* 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಸರಾಸರಿ 36 ನಿಮಿಷ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ 
* 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಸಿದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
* ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರು ವಾರ್ಷಿಕ 168 ಗಂಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರಂತೆ
* ಪೀಕ್ ಅವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 13.9 ಕಿಮೀ ಇರುತ್ತದೆ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Most traffic-congested cityBengaluruTraffic Problemworlds Most traffic-congested cityMexico City

Trending News