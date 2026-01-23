ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಟಿಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..? 2025ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವದರಿ ಆಧರಿಸಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಆಗ್ತಿರೋದೇ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ವರದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ..?
* ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ – ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿಟಿ (ಮೆಕ್ಸಿಕೋ)
* ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ – ಬೆಂಗಳೂರು (ಭಾರತ)
* ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ - ಡಬ್ಲಿನ್ (ಐರ್ಲೆಂಡ್)
ಭಾರತದ ಇರತ ನಗರಗಳ ಸ್ಥಾನ..!
* ಪುಣೆ - 5ನೇ ಸ್ಥಾನ
* ಮುಂಬೈ 18ನೇ ಸ್ಥಾನ
* ನವದೆಹಲಿ 23ನೇ ಸ್ಥಾನ
* ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 29ನೇ ಸ್ಥಾನ
* ಜೈಪುರ 30ನೇ ಸ್ಥಾನ
* ಚೆನ್ನೈ 32ನೇ ಸ್ಥಾನ
ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
* ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಮಟ್ಟ ಶೇ.74.4ರಷ್ಟಿದೆ
* 2024ರಲ್ಲಿ ಶೇ.72.7ರಷ್ಟು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇತ್ತು
* ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕಿಮೀ ಕ್ರಮಿಸೋಕೆ 41 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
* ಸಂಜೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕಿಮೀ ಕ್ರಮಿಸೋಕೆ 45 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
* 15 ನಿಮಿಷಗ ಕ್ರಮಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ದೂರ 4.2 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್
* 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಸರಾಸರಿ 36 ನಿಮಿಷ 9 ಸೆಕೆಂಡ್
* 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಸಿದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
* ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರು ವಾರ್ಷಿಕ 168 ಗಂಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರಂತೆ
* ಪೀಕ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 13.9 ಕಿಮೀ ಇರುತ್ತದೆ