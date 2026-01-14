ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ

Makara Sankranthi: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಬರೀ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದ್ದೂರಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳ, ಹಣ್ಣು, ಹೂ ಗಳ ಕಾರುಬಾರು ಜೋರಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳೋ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಕಬ್ಬು. ಕಬ್ಬು ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಕ್ರಾತಿ ನಾ? ಅನ್ನು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಸಂಕ್ರಾತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಾರಿ..ಲಾರಿ ಕಬ್ಬುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಹೌದು, ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸುಗ್ಗಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬು, ಗೆಣಸು ಹಾಗೂ ಅವರೆಕಾಯಿ ಖರೀದಿಯ ಭರಾಟೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬಸವನಗುಡಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಜಯನಗರ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಕೆಆರ್ ಪುರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು, ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕಬ್ಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ, ಗೆಣಸು ಅವರೆಕಾಳು, ನೆಲ ಕಡಲೆ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಹೂವಿನ ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆದ್ರು ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಂದಿ ಗುನುಗುತ್ತಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ . ಕಬ್ಬು ಜೋಡಿಗೆ 250- 300 ರೂಪಾಯಿ. ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಅವರೇ ಕಾಳು 120ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿ...ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 40- 50 ರುಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ಹೂಗಳ ಬೆಲೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಜಿ 2,500 ಹಾಗೂ ಕನಕಾಂಬರ ಕೆ.ಜಿಗೆ 2,000ರೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ,ಸಂಪಿಗೆ - 300-600 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾತಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ಜನ ಎಳ್ಳುಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಹಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.