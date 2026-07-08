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Bengaluru Power Cut: ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ.. ನಾಳೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ 'ಪವರ್‌ ಕಟ್‌'!

Bengaluru: ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಲೈನ್‌ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಾತ್ರಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಪನಿ (BESCOM) ನಾಳೆ (ಜುಲೈ 9) ಪವರ್‌ ಕಟ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 08, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:11 AM IST
Bengaluru Power Cut: ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ.. ನಾಳೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ 'ಪವರ್‌ ಕಟ್‌'!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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