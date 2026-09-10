/ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು, ಅನುಮಾನದ ನಂಜು: ಸುಖಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್!

ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಜಗಳ ಕೊನೆಗೆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಸಮೀಪದ ವಿಭೂತಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ದಂಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭೂತಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶೃತಿ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ಕುಟುಂಬದವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶೃತಿ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೃತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಪತ್ನಿ ಸದಾ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪತ್ನಿಯ ಜಡೆಯನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೂ ದಂಪತಿ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೃತಿಯ ಗೆಳತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ತಾನೂ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಂತರ ಕೋಪದ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಶೃತಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರಿದು ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೂಡ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಂಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದುರಂತದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕ್ಷಣಿಕ ಕೋಪ, ಅನುಮಾನ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಇಂದಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಾಗಬಾರದು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೋಪದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು.