Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /Student Fight: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ; ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್

Student Fight: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ; ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್

Bengaluru Fight: ಬೆಂಗಳೂರು (Bengaluru) ಹೊರ ವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಗುಲಗಾಮಿಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ (Students Fight).

Written ByPrajwal B
Published: Aug 02, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:05 AM IST
Student Fight: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ; ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rain Alert: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ; ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌
2
3
4
5