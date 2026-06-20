ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ; ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ (Bengaluru) ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ (Traffic Jam) ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆ, ಏನಾದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗೋಳು ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ (Parking Rules) ಕುರಿತು ಭಾರೀ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಟೋಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಕ್ಕಾ!
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಜಯನಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಟೋಯಿಂಗ್ ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಸಮರ್ಪಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದೇ ಪೊಲೀಸರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ 3 ನೂತನ ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಈ ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನಗಳು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಯನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಯನಗರದಂತಹ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಮಾಲ್ಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಮುಂದೆ, ಹತ್ತಿರ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲಿಕೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೂ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದರೆ ಟೋಯಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂದಾಗಲಾಗುವುದು. ಟೋಯಿಂಗ್ ಆದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಂಡ ಮತ್ತು ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.