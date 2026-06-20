Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • / Bengaluru Traffic: ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ; ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Bengaluru Traffic: ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ; ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Bengaluru Vehicle Towing: ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಪೊಲೀಸರು ಟೋಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 20, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:58 PM IST
Bengaluru Traffic: ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ; ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ; ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Bengaluru vehicle towing4 min ago
2
blood sugar20 min ago
3
Indian Railways22 min ago
4
Hubballi50 min ago
5
NEET re-exam guidelines 202450 min ago