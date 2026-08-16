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Bengaluru Cyber Fraud: ನಡುರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೈಬರ್‌ ಖದೀಮರ ಮಹಾ ವಂಚನೆ; ಮಲಗಿದ್ದವರೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

Money Fraud Case: ಜಸ್ಟ್ 58 ನಿಮಿಷ... ಬರೀ ಮೂರೇ ಮೂರು ಮೆಸೇಜ್... ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಡುರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಘಟನೆ ಏನು?  ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯ ದೋಖಾ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 16, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:32 PM IST
Bengaluru Cyber Fraud: ನಡುರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೈಬರ್‌ ಖದೀಮರ ಮಹಾ ವಂಚನೆ; ಮಲಗಿದ್ದವರೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

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Prajwal B

Prajwal B

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