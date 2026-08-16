/Bengaluru Cyber Fraud: ನಡುರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೈಬರ್‌ ಖದೀಮರ ಮಹಾ ವಂಚನೆ; ಮಲಗಿದ್ದವರೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

Cyber Fraud: ನೀವು ನಡುರಾತ್ರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋಕಂತಲೇ ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಗಳು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ 58 ನಿಮಿಷ... ಬರೀ ಮೂರೇ ಮೂರು ಮೆಸೇಜ್... ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಡುರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಘಟನೆ ಏನು? ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯ ದೋಖಾ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
ಮಲಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹30 ಸಾವಿರ ಮಾಯ..!!
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡುರಾತ್ರಿ ಖತರ್ನಾಕ್ ನೈಟ್ ಗೇಮ್ ಒಂದನ್ನು ಸೈಬರ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರೋ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ OTP ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ವು. ನಾನಂತೂ ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮಹಿಳೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೇ ಸೈಬರ್ ಚೋರರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಸೈಲೆಂಟ್ ದಾಳಿಗೆ ಅಸಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಆರು ದಿನಗಳ ನಂತರ.
OTP ಬಂದ 6 ದಿನಕ್ಕೆ ನಡುರಾತ್ರಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ..!!
ಆಗಸ್ಟ್ 16... ಸಮಯ ನಡುರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ! ಇಡೀ ನಗರವೇ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾಗ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ತಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಗೆ ಮೊದಲ ಶಾಕ್... ಖಾತೆಯಿಂದ 10,000 ರೂ. ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 55 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ 12:55ಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಕನ್ನ... ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 10,000 ಮಾಯ! ಅದಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 12:58ಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಪಂಚ್... ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ಸ್ವಾಹಾ! ರಾಜಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪೂಜಾ ಸೆಂಟರ್, ಲಕಾವತ್ ಪ್ರವೀಣ್ಕುಮಾರ್... ಹೀಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ದೋಚಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ನೋಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ Truecallerನಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾದಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಆ ನಂಬರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ Cyber Fraud ಅನ್ನೋ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಆಗಸ್ಟ್ 10ಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆ ಸರಣಿ OTP ಮೆಸೇಜ್ಗಳೇ ಈ ನಡುರಾತ್ರಿ ಲೂಟಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ನಡುರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ.