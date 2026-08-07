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Bengaluru: ಒಂದೇ ಮರ, ಎರಡು ಜೀವ; ಯುವತಿ-ಯುವತಿ ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ!

Bengaluru Crime: ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೇಪಾಳ ಮೂಲದ ಆ ಯುವತಿಯರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 07, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:47 PM IST
Bengaluru: ಒಂದೇ ಮರ, ಎರಡು ಜೀವ; ಯುವತಿ-ಯುವತಿ ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ!

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Prajwal B

Prajwal B

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