/Bengaluru: ಒಂದೇ ಮರ, ಎರಡು ಜೀವ; ಯುವತಿ-ಯುವತಿ ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ!

Bengaluru Girls Suicide: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ (Yalahanka) ಬಳಿ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಒಂದೇ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುವತಿಯರ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಮೃತರನ್ನು ಸಿರ್ಜನಾ (22) ಮತ್ತು ರಿತಾ (23) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಏರಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೇಪಾಳ ಮೂಲದ ಆ ಯುವತಿಯರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿಯರು, ಆದರೆ ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ದಿನ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ನಿಗೂಢವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೋಷಕರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಅಂಶವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸತ್ಯ!
22 ವರ್ಷದ ಸಿರ್ಜನಾ ಮತ್ತು 23 ವರ್ಷದ ರಿತಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ ಘಟನೆ ಯಲಹಂಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಘಟನಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಯುವತಿಯರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಯಲಹಂಕ ಪೊಲೀಸರು, ಮೃತ ಸಿರ್ಜನಾ (22) ರಿತಾ (23) ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ!
ಪೊಲೀಸರು ಪೋಷಕರನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮೃತ ಯುವತಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಅವರನ್ನ ಬದುಕೋಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವತಿಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮೃತ ಯುವತಿಯರಿಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದು, ರಿತಾ ಹಾಗೂ ಸಿರ್ಜನಾ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡು ಊರಿನ ಜನರೂ ಮೂಗು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ರಿತಾ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಜನಾ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸ್ವತಃ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದಕಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡಿದ ಯುವತಿಯರು ನೇಪಾಳದಿಂದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿತಾ ಇದ್ದರೆ, ಜಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಜಾನ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ನಿನ್ನೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂಬ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.