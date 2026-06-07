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Marriage Crime: ಮದುವೆ ನೆಪ, ಹಣದಾಸೆಯ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಯುವಕನಿಗೆ 35 ಲಕ್ಷ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ ಯುವತಿ!


Money Fraud Case: ಮದುವೆಯ ನೆಪ ತೋರಿಸಿ, ಹಣದಾಸೆಯ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅನಿಲ್‌ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂಬ ಯುವತಿ ನೂರು, ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 07, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:26 PM IST
Marriage Crime: ಮದುವೆ ನೆಪ, ಹಣದಾಸೆಯ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಯುವಕನಿಗೆ 35 ಲಕ್ಷ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ ಯುವತಿ!

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Prajwal B

Prajwal B

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