Bengaluru: ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು 30 ಆದ್ರೂ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಮದುವೆಯಾಗೋ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ, ಅಮಾಯಕ ಯುವಕನಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಎಗರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು, ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ (Girl) ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಭಾವನೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು (Girl Cheated Boy) ವಿಲನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಹೌದು, ಮದುವೆಯ ನೆಪ ತೋರಿಸಿ, ಹಣದಾಸೆಯ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅನಿಲ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂಬ ಯುವತಿ ನೂರು, ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಭರವಸೆ, 35 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿ ಯುವತಿ ಪಂಗನಾಮ!
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಿಲ್ ಎಂಬಾತ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಎಂಬಾತನಿಂದ ಅನಿಲ್ಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾಸ್ಕರ್, "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂಬವಳಿಂದ ಅನಿಲ್ಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ನೋಡಿ ವಂಚಕಿಯ ಮಹಾ ನಾಟಕ.
ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಏನೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ... ಏನೋ ಆಯ್ತು ಎಂದು. ಅಂತದ್ದೇ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ನದ್ದು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಹುಡುಕಿ, ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಹಾವಂಚಕಿ. ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಾಟಕದ, ವಂಚನೆ ಮಾತುಗಳು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಆ ಹಣದಿಂದಲೇ ನಾವು ಸೆಟಲ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಣದಾಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅನಿಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ "ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನೋಡೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ನಾಟಕೀಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅನಿಲ್ನನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಳು ನೋಡಿ ಖತರ್ನಾಕ್ ವಂಚಕಿ. ಅಂತೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿದ ಅನಿಲ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಂಚನೆ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
35 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಲಾಭದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಅನಿಲ್ ಮುಂದಾದಾಗ, ಆತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಖಾತೆಯೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ತಾನು ಯುವತಿಯಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರಿತು ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಸೈಭರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.