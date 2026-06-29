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  • /Bengaluru Crime: ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಲು ಕರೆದು ಪ್ರೇಯಸಿ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಪಿ.. ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದವಳಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿ!

Bengaluru Crime: ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಲು ಕರೆದು ಪ್ರೇಯಸಿ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಪಿ.. ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದವಳಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿ!

ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗನೇ ಈಗ ಆಕೆಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಸುಂದರಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 29, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:38 PM IST
Bengaluru Crime: ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಲು ಕರೆದು ಪ್ರೇಯಸಿ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಪಿ.. ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದವಳಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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