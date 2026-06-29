/Bengaluru Crime: ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಲು ಕರೆದು ಪ್ರೇಯಸಿ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಪಿ.. ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದವಳಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿ!

Bengaluru: ಆಕೆಗೆ 23 ವಯಸ್ಸು. ಆತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುವಕ. ಆದರೆ ಯೌವ್ವನದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಳು. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೈಕೈ ಹಿಡಿದು ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗನೇ ಈಗ ಆಕೆಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಸುಂದರಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಅಂಜಲಿ ಅಂತಾ. ಆಕೆಯೇ ನಿನ್ನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗ ರಾಜೀವ್. ಇಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಜೀವ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು.
ಡಕಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಬ ಕಟು ಸತ್ಯ ಅಂಜಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರು ಮದುವೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದ್ದ ಅಂಜಲಿ,ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜೀವ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಳು.ಇದೇ ರಾಜೀವ್ನ ಕೋಪ ನೆತ್ತಿಗೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಲು ಕರೆದು ಪ್ರೇಯಸಿ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಪಿ..
ಯೆಸ್, ಅಂಜಲಿ ರಾಜೀವನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ರಾಜೀವ್, ಅಂಜಲಿ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಂಜಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಲು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ.
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾ ಕಿರಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜೋರು ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂಜಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸುತರಾಮ್ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ರಾಜೀವ್, ತಾನು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಅಂಜಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರಾದರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಆಕೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಎಂದವಳಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿ..
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ರಾಜೀವ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜಲಿಯ ಅಜ್ಜಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂಜಲಿ ಚಂದನ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಆಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ. ಕ್ರೈಂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಈ ಅಂಜಲಿ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನ ಕೊಂದ ಈ ರಾಜೀವ ಜೀವನನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.