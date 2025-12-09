English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bengaluru
  • 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿ : ಋತುಸ್ರಾವ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ

15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿ : ಋತುಸ್ರಾವ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಋತುಸ್ರಾವ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಬಾಲಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 9, 2025, 12:48 PM IST
  • ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ
  • ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಋತುಸ್ರಾವವಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡ್ತಾರೆ.! ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ರೀತಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ
camera icon6
ASTROLOGY
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡ್ತಾರೆ.! ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ರೀತಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ.. ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಇನ್ನೆರೆಡು ವರ್ಷ 3 ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon11
vipreet rajyog 2025 effects
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ.. ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಇನ್ನೆರೆಡು ವರ್ಷ 3 ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೇ ವಿಚಿತ್ರ
camera icon6
Onion Ban
ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೇ ವಿಚಿತ್ರ
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
camera icon6
Shukra Gochar
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿ : ಋತುಸ್ರಾವ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಋತುಸ್ರಾವ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಬಾಲಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಋತುಸ್ರಾವವಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ಬಾಲಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವು ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಬಾಲಕಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲಕಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bhimanabidu villageGundlupet

Trending News