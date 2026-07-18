ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ 'ರೈತ ಅಸ್ತ್ರ': ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಂಟಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್?

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೈತ ವಿರೋಧಿ' ಎಂಬ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುವ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿರೋಧಿಸಿ
ನಿನ್ನೆ (ಜುಲೈ 17, ಶುಕ್ರವಾರ) ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ,
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಕನಕಪುರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಮೂಡಾ (MUDA) ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ:
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಂತೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂಡಾ ಹಗರಣದ ವಿರುದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕಮಲ ಕಲಿಗಳು, ಇದೀಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇನ್ನು ಎರಡು, ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರೈತ ಅಸ್ತ್ರ:
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ʼರೈತ ಅಸ್ತ್ರʼ ವನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಬಿಡದಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ...? ಮೂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತಂತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಜನಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಜೆಪಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.