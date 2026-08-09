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Bidadi Townships: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ವಿವಾದ; ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡಿಕೆಶಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ!

Bidadi Township: ರೈತರ ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೃಹತ್‌ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಎಕ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 09, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:22 PM IST
Bidadi Townships: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ವಿವಾದ; ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡಿಕೆಶಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ!

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Prajwal B

Prajwal B

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