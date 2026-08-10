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  • /JDS Padayatre: ಬಿಡದಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌; ನೂಕಾಟ-ತಳ್ಳಾಟದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ನಿಖಿಲ್‌, ಕಾಲಿಗೆ ಏಟು!

JDS Padayatre: ಬಿಡದಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌; ನೂಕಾಟ-ತಳ್ಳಾಟದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ನಿಖಿಲ್‌, ಕಾಲಿಗೆ ಏಟು!

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ (Bidadi Township Project) ವಿರೋಧಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ (JDS) ಯುವ ನಾಯಕ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಡದಿ ರೈತರ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ತೀವ್ರ ಹೈಡ್ರಾಮಾ, ತಳ್ಳಾಟ-ನೂಕಾಟದ ನಡುವೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 10, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:48 PM IST
JDS Padayatre: ಬಿಡದಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌; ನೂಕಾಟ-ತಳ್ಳಾಟದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ನಿಖಿಲ್‌, ಕಾಲಿಗೆ ಏಟು!

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Prajwal B

Prajwal B

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