/JDS Padayatre: ಬಿಡದಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌; ನೂಕಾಟ-ತಳ್ಳಾಟದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ನಿಖಿಲ್‌, ಕಾಲಿಗೆ ಏಟು!

Nikhil Kumaraswamy: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ (Bidadi Township Project) ವಿರೋಧಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ (JDS) ಯುವ ನಾಯಕ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಡದಿ ರೈತರ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ತೀವ್ರ ಹೈಡ್ರಾಮಾ, ತಳ್ಳಾಟ-ನೂಕಾಟದ ನಡುವೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿದ್ದು ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಣಮಿಣಿಕೆ ಬಳಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾದಾಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ!
ಬಿಡದಿಯ ಬಿಜಿಎಸ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನೈಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾದು ಕಣಮಿಣಿಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತಳ್ಳಾಟ-ನೂಕಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ನಾಯಕ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಖಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಶರಣ್ಗೌಡ ಕಂದಕೂರು, "ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೈದೇ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಮಗ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಿ ನಿನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ನಿಖಿಲ್ ಅವರದ್ದೇ ನೆನಪು" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯಲಿ, ಆಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶರಣ್ಗೌಡ ಸವಾಲೆಸೆದರು.
ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲೂ ರೈತ ಕುಟುಂಬದವರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಸು ಎಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 117 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೇವಲ 50 ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಉಳಿದ 4500 ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗತಿಯೇನು? ಬಡ ರೈತನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು.
ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಭೋಜೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮುಂಬರುವ ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.