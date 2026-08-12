ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರವರೆಗಿನ ಕಳೆದ 43 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 204.25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಯಲಹಂಕದ ವೀರಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ನಿಂದ ಸಿಬಿಐ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 1.90 ಕಿ.ಮೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2.90 ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 11 ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, 7 ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳು, 26 ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳು, 47 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 18 ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಬ-ನಾಮಫಲಕಗಳು ಹಾಗೂ 9 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶೆಡ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನ 38 ಟನ್ ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಜಾಗದಿಂದ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 43 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 522 ಅಂಗಡಿಗಳು, 683 ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳು, 1,637 ಕ್ಯಾನೋಪಿ-ಎಸಿ ಶೀಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿದ್ದ 1,479 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1,847.20 ಟನ್ ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 8 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ತನ್ನ ಸಮರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.