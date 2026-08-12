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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್: 43 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 204 ಕಿ.ಮೀ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮುಕ್ತ!

ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಯಲಹಂಕದ ವೀರಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ನಿಂದ ಸಿಬಿಐ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 1.90 ಕಿ.ಮೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2.90 ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 12, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್: 43 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 204 ಕಿ.ಮೀ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮುಕ್ತ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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