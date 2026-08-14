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Namma Metro: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದೇ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಈ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್‌.. ಬಂದ್‌

Bengaluru Metro Closed: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (BMRCL), ನಾಳೆ (ಆಗಸ್ಟ್‌ 15) ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ "ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬ" (Freedom Habba) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 14, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:01 PM IST
Namma Metro: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದೇ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಈ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್‌.. ಬಂದ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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