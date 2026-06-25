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Bengaluru Road: ರೋಡ್‌ ಸೈಡ್‌ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಚಿತ್ರಣ

Bengaluru Update: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ವಾಕ್‌ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ.. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಒಂದಾ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಇಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 25, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:21 PM IST
Bengaluru Road: ರೋಡ್‌ ಸೈಡ್‌ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಚಿತ್ರಣ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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