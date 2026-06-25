Bengaluru: ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ (DK Shivakumar) ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸದಾಗಿನಿಂದ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 13 ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಚಿವರ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡರು (Krishna Bhairegowda) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ (Bengaluru City) ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ.. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಒಂದಾ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಇಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಆಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಹೊಸ ಆಪರೇಷನ್? ನಮ್ಮ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವವರಲ್ಲಿ 30 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಪಾದಚಾರಿಗಳೇ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ವರದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ "ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿಯಾನ"ಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಗಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯ 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜುಲೈ ಆರಂಭದ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, GBA ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಗಾಡಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹಂಪ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ನಿಲ್ಲೋ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಒಂದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸರ್ಕಾರ 70 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತೀವಾ, ಅಥವಾ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಮಗಾಗುತ್ತಾ ಅಂತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.