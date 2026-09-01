/ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಟೋಲ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ; ₹5ರಿಂದ ₹165ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ

Nelamangala Toll Rate Hike: ಬೆಂಗಳೂರು–ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಟೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಹಾಗೂ ದಿನದ ಸಂಚಾರದ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
NHAI 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲ್ ದರದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದಂತೆ ವಾಹನಗಳ ವರ್ಗವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ₹5ರಿಂದ ₹165ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನದ ಸಂಚಾರ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ₹15ರಿಂದ ₹245ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು–ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಕಾರು, ಲಘು ವಾಹನ, ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟೋಲ್ ವೆಚ್ಚ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12ರಿಂದಲೇ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿ
ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2026ರವರೆಗೆ ಹಳೆಯ ಟೋಲ್ ದರಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇದೀಗ NHAI 2026–27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ದರವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರು, ಜೀಪ್, ವ್ಯಾನ್ಗೆ ₹5 ಹೆಚ್ಚಳ
ಕಾರು, ಜೀಪ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಳೆಯ ದರ ₹60 ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದು ₹65ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹5 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಿನದ ಸಂಚಾರದ ದರ ₹85ರಿಂದ ₹100ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಿನದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ₹15 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು–ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಕಾರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರಿಗೆ ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಲಘು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹20 ಏರಿಕೆ
ಲಘು ವಾಹನಗಳ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ಟೋಲ್ ದರದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ₹100 ಇದ್ದ ದರ ಇದೀಗ ₹130ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹20 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿನದ ಸಂಚಾರದ ದರ ₹155ರಿಂದ ₹195ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಿನದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ₹40 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
2-ಆಕ್ಸಲ್ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ₹55 ಹೆಚ್ಚಳ
2-ಆಕ್ಸಲ್ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಳೆಯ ದರ ₹205 ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದು ₹260ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ₹55 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ದಿನದ ಸಂಚಾರದ ದರ ₹305ರಿಂದ ₹390ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹85 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಳಸುವ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
3-ಆಕ್ಸಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹75 ಏರಿಕೆ
3-ಆಕ್ಸಲ್ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ಗಳ ಏಕಮುಖ ಟೋಲ್ ದರ ₹325ರಿಂದ ₹400ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹75 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಸಂಚಾರದ ದರ ₹490ರಿಂದ ₹600ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹110 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
4ರಿಂದ 6 ಆಕ್ಸಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಳ
4ರಿಂದ 6 ಆಕ್ಸಲ್ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ದರದಲ್ಲೂ ₹75 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ದರ ₹325 ಇದ್ದರೆ, ಹೊಸ ದರ ₹400 ಆಗಿದೆ. ದಿನದ ಸಂಚಾರದ ದರ ₹490ರಿಂದ ₹600ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹110 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
7 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
7 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಳೆಯ ದರ ₹325 ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ₹490ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹165 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ದಿನದ ಸಂಚಾರದ ದರ ₹490ರಿಂದ ₹735ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹245 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಟೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
NHAI ವಾರ್ಷಿಕ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದೇ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟೋಲ್ ದರವನ್ನ WPI ಅಂದರೆ Wholesale Price Index ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದೂ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು–ತುಮಕೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ
ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು–ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಳಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕದ ಹೆಚ್ಚಳ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಾಹನದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ₹5ರಿಂದ ₹165ರವರೆಗೆ ಏಕಮುಖ ದರ ಮತ್ತು ₹15ರಿಂದ ₹245ರವರೆಗೆ ದಿನದ ಸಂಚಾರದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. NHAI ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು–ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.