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Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ದಂಡ

GBA Rules: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 30, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:08 AM IST
Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ದಂಡ

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Prajwal B

Prajwal B

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Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ದಂಡ
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