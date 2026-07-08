ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ತ್ರಿಬಲ್ ಮ*ರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂತಕ ಜೋಡಿ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೇಸಿಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಕೆಆರ್ ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ತ್ರಿಬಲ್ ಮ*ರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂತಕ ಜೋಡಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕೊ* ಲೆ ಮಾಡಲು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೆವು ಎನ್ನುವ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೊ*ಲೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಇವಳೇ!
ತ್ರಿಬಲ್ ಮ*ರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಖತರ್ನಾಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಂತಕಿ ಶ್ವೇತಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಶ್ವೇತಾ ಐಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಖತರ್ನಾಕ್ ಕೆನತ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂತಕ ಜೋಡಿಯೇ ಬಾಯ್ಬಿಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊ*ಲೆ, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್!
ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂ*ದ್ದ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಗು ಕೆನತ್ ನಂತರ ಮೂರು ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇವರು ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಮೂರು ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆಂದೇ ಈ ಹಂತಕ ಜೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಖತರ್ನಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತ ದೇಹ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಈ ಖತರ್ನಾಕ್ ಜೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಮೂರು ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ತಂದೆ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಆಚೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಹಂತಕ ಜೋಡಿ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
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