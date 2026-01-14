ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಟಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ಕೊಲೆಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಹೆಣವಾಗಿ ಪತ್ತೆ!

Nelamangala: ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದವನು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕೊಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಅತ್ತಾ ಆರೋಪಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದವನು, ಇದೀಗ ತಾನೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಡಹಗಲೇ ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಕೊನೆಗೆ ಮಸಣ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ.
ಜನವರಿ 12, ಅವತ್ತು ಮದ್ಯಾಹ್ನದ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ತುಂಬೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಾಡಿತ್ತು. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಹೆಣ ಉರುಳಿಹೋಗಿತ್ತು. ಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದುರುಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 12 ರಂದು, ಇದೇ ಊರಿನ 55 ವರ್ಷದ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಕೊಡಲು ತೆರಳಿದ್ದವರು, ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಡುಕನ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ವೀರಭದ್ರ ಏಕಾಏಕಿ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸೀಳಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೀಗ ಕೊಲೆ ನಡೆದು ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಡೆಟ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಕ್ಕಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ವೀರಭದ್ರನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಡುತಿದ್ದರು. ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರು ಎಂಬ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ತೆರಳಿ ಬೇವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೆಟ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯಾದ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಂತೆ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ. ಈ ನಡುವೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂವರ ನಡುವೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಮತ್ತು ಒಡವೆಯನ್ನ ವಾಪಾಸ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ, ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಇನ್ನೂ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.