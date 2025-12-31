ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಅಗೌರವ.! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೇಳಿಕೆ

Bigg Boss Dog Satish : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಫೇಲ್ ಆದ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಶ್ವಾನ, ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸತೀಶ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವ ಸೂಚಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಸತೀಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿನವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್.. ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಲಗಲು ಸಿಎಂ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ನಾಯಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಮಂಗಲಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸತೀಶ್, ನಾನು ಮಂಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ವಾನದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಬೇಡ.. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅದೇಷ್ಟೋ ನಟಿಯರು ತಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.