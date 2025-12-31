ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಅಗೌರವ.! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೇಳಿಕೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dog Satish on DCM : ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಅಗೌರವ ಸೂಚಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 31, 2025, 01:12 PM IST
    • ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.
    • ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಅಗೌರವ ಸೂಚಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Bigg Boss Dog Satish : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಫೇಲ್‌ ಆದ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಶ್ವಾನ, ಶರ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸತೀಶ್‌ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವ ಸೂಚಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ..

ಹೌದು.. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಸತೀಶ್‌ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿನವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಇಓ ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ..!

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌.. ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಲಗಲು ಸಿಎಂ ರೂಮ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ನಾಯಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನ ಡಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಲ್ಲದೆ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಮಂಗಲಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸತೀಶ್‌, ನಾನು ಮಂಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ವಾನದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಬೇಡ.. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಅದೇಷ್ಟೋ ನಟಿಯರು ತಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

