Bikes, autos, goods vehicles banned from flyovers, elevated corridors: ಇಂದಿನಿಂದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್? ಸವಾರರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೇಗಿದೆ? ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು 'ಪಂಚ ಸೂತ್ರ' ಹೆಣೆದಿರುವ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು, ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನಿಷೇಧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಸರಾಗ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧವಿದೆ
ಬಿಜಿಎಸ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ (ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ): ಭಾರಿ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ನಿಷೇಧವಿದ್ದರೆ, ಇತರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 11 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ.
ಪೀಣ್ಯ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್: ಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಸರಕು ವಾಹನಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್: ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರವರೆಗೆ ಬಂದ್. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ.
ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ (ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟು ರಾಗಿಗುಡ್ಡ): ಭಾರಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ನಿಷೇಧ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಸಂಜೀವ್ ನಗರ ಟು ವಿದ್ಯಾ ಶಿಲ್ಪ ಜಂಕ್ಷನ್): ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿದ್ದರೆ, ಸರಕು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ದಿಢೀರ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ತಡೆದರೂ ಸವಾರರು ಜಗ್ಗದೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಸವಾರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.