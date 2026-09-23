/ICU ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.. ಚೊಂಬು, ಚಿಪ್ಪು ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ BJP-JDS ರಣಕಹಳೆ

CM DK Shivakumar government: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೆಂಗೆಲ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವರು ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಚೊಂಬು, ಚಿಪ್ಪು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹದಗೆಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ನಡುವೆ ಸುಳ್ಳು ಯೋಜನೆಗಳ ಘೋಷಣೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಇಂದು ಕೆಂಗಲ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು. ಖಾಲಿ ಚೊಂಬಿನ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ವಿಧಾನ ಪರೀಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಬೋಜೇಗೌಡ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಈ ವೇಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೇನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
32 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. 30 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ICU ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಜಾಹಿರಾತು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನ ಕಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಲ ಚೇತನರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ, ವಿಧವಾ ವೇತನ, ವೃದ್ಧಪ್ಯ ವೇತನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಎಷ್ಟು ಬರಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಕ್ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವ ಸಂದೇಶ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಪರ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 32 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ.. ರೈತರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳಿದೆ ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಗರಂ ಆದರು.
ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವರು ಒದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 22 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದರು ಸಾಲ ಕೊಡಲ ಅಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಥ ಸರ್ಕಾರ ತಂದರು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಾಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿರಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ರಾಜಿನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಹರ್ಷದ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಕ್ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು, ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಮೊದಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲಿ ಅಂದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಿ ಅಂತಾ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕೆಂಗೆಲ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಟಾಕ್ ವಾರ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸವಾಲಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಸವಾಲು ಹಾಕಿತು.