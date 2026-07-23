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Bengaluru: ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಬಚ್ಚಲು, ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ; ಅಸ್ಚಚ್ಛತೆ ನೋಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

BJP MLA: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ, ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 23, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:39 PM IST
Bengaluru: ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಬಚ್ಚಲು, ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ; ಅಸ್ಚಚ್ಛತೆ ನೋಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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