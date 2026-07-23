/Bengaluru: ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಬಚ್ಚಲು, ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ; ಅಸ್ಚಚ್ಛತೆ ನೋಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನ (Bengaluru) ಬಸವನಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (BJP MLA Ravi Subrahmanya) ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ, ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ರೌಂಡ್ಸ್ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಾಗರಿಕರ ವರ್ತನೆಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನದೇ ಮನಬಂದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶಾಸಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಶಿಸ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಂಡು ಶಾಸಕರು ಆಕ್ರೋಶ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕಸ ತುಂಬಿದ ಡ್ರೈನೇಜ್, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ, ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಬಚ್ಚಲು!
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶಾಸಕ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ನೀಡುವಂತೆ, 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಾ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಖಡಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲ ಜನ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೀಗ ಶಾಸಕ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.