Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /BJPಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು.. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಹೇಳುವ ಆ ಹೆಸರು?

BJPಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು.. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಹೇಳುವ ಆ ಹೆಸರು?

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿದೆ.
 

Written ByBhimappa
Published: Jun 24, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:26 PM IST
BJPಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು.. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಹೇಳುವ ಆ ಹೆಸರು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹೊಸಬರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್! 35 ಕಿ.ಮೀಗೆ ₹3,000 ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಫೋನ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್!
Bengaluru Auto Scam34 min ago
2
chikkamagaluru38 min ago
3
BJP is divided house1 hr ago
4
Ayodhya Ram Mandir Bomb Plot1 hr ago
5
Madhugiri TP Scam1 hr ago