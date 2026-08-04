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ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ.. ಬೇಲ್‌ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ, BJP ಆಕ್ರೋಶ!

ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿಯೇ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸಭಾಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ಹೊರಟ್ಟಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 04, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:41 PM IST
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ.. ಬೇಲ್‌ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ, BJP ಆಕ್ರೋಶ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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