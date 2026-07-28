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KPSC; 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ 80 ರಿಂದ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೇಡಿಕೆ.. 400 ಕೋಟಿ ಹಗರಣದ ಆರೋಪ

ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನೇ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ಬಂದಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕು.

Written ByBhimappa
Published: Jul 28, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:08 PM IST
KPSC; 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ 80 ರಿಂದ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೇಡಿಕೆ.. 400 ಕೋಟಿ ಹಗರಣದ ಆರೋಪ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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