/KPSC; 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ 80 ರಿಂದ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೇಡಿಕೆ.. 400 ಕೋಟಿ ಹಗರಣದ ಆರೋಪ

BJP state president, BY Vijayendra: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (KPSC) ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಪಶುವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು 400 ಪಶು ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ 80 ರಿಂದ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ಇದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 400 ಪಶು ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ 80 ರಿಂದ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ಇದು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಂತರಿಕ ಸಮಿತಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಬೇಲಿನೇ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯಿದಂತೆ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
PDO, VA ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳು ಆಗಿವೆ. ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಗರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನೇ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ಬಂದಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಗರಣವನ್ನ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರುಗಳು ಸೇರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ರಿಟರ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಕಮಾಯಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.