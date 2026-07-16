/ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ BMRCL ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್: 191 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ PSD ಬಾಗಿಲು ಅಳವಡಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (BMRCL) ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದ ಒಟ್ಟು 191 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೋರ್ (PSD) ಅಳವಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.
ಹೌದು.. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಬರೊಬ್ಬರಿ 1,273.83 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋದ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತಡೆಗೋಡೆಯಂತೆ ಇರಲಿದ್ದು, ರೈಲು ಬಂದು ನಿಂತ ನಂತರವೇ ಮೆಟ್ರೋ ಬಾಗಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಿಎಸ್ಡಿ ಬಾಗಿಲುಗಳೂ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ 7 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ : ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಪರ್ಪಲ್ ಮಾರ್ಗದ 37 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಗದ 32 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಆರೆಂಜ್ ಮಾರ್ಗದ 31 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಲೂ ಮಾರ್ಗದ 29 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಡಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಗದ 27 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಪಿಂಕ್ ಮಾರ್ಗದ 18 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಗದ 16 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬರಲಿವೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 14 ಆಯ್ದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ PSD ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ : ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 14 ಆಯ್ದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಮಾರ್ಗದ 2 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಮಾರ್ಗದ 12 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಸೇರಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (DPR) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಭರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.