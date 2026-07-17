/ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ₹25,000 ದಂಡ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅನೇಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗ್ಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ನಿಗಮ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ದಂಡಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..
ಹೌದು.. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ (BMRCL) ಭರ್ಜರಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಂಡದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಂಡ?
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಜಿಗಿತ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ದುರ್ಬಳಕೆ: ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಜಿಗಿಯುವುದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ₹5,000 ದಿಂದ ₹25,000 ವರೆಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೋಡೆಗಳ ವಿರೂಪ: ಮೆಟ್ರೋ ಆವರಣದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದರೆ ₹10,000 ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೌಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್: ಮೆಟ್ರೋ ಒಳಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಊಟ-ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವುದು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದರೆ ₹2,500 ದಿಂದ ₹10,000 ವರೆಗೆ ದಂಡ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರ: ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಅಥವಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ ₹5,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ: ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಉಗುಳಿದರೆ ₹2,500 ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ: ಪಟಾಕಿ, ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ₹2,500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಅನ್ವಯ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ನೂತನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಕಠಿಣ ದಂಡದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.