ಆನೇಕಲ್ : ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಲು BMRDA ಅಪ್ರೋವ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಎಂದು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರು. ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ತಮ್ಮದಾಗಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ BMRDA ಅಪ್ರೋವ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ...
ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಸುಸಜ್ಜಿತ BMRDA ಅಪ್ರೋವ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಹಾಗಡೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿವೇಶನದಾರರು ಬಡಾವಣೆ ನಾಮಾವಶೇಷ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಮನೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮರ ಗಿಡ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಡಾವಣೆ ಜಾಗ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಂತಾಗಿದೆ. ನಿವೇಶನದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನಗಳ ಗುರುತು ಸಿಗದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು. ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವವರು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ BMRDA ಅಪ್ರೋವ್ಡ್ ಪಡೆದು ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಗಡದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇ- ಖಾತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂದಾಯ ಸಹ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ರೈತರು ಹೀಗೆ ನಿವೇಶನದಾರರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೊಂದ ನಿವೇಶನದಾರರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ BMRDA ಅಪ್ರೋವ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ಕ್, ಸಿಎ ಸೈಟ್, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪರಿತ್ಯಾಜ್ಯನ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಪರಿತ್ಯಾಜ್ಯನ ಪತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸಿಎ ಸೈಟ್, ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಎ ಸೈಟ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆನೇಕಲ್ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕಬ್ಜ ಮಾಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನೊಂದ ನಿವೇಶನದಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ BMRDA ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾದವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೃಪಾಕಾಟಾಕ್ಷ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿವೇಶನದಾರರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.